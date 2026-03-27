T.C. ANKARA BATI 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı :2025/324 Esas

İLAN OLUNACAK DAVALI : TAHSİN ACAR -(T.C.10087318110)

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ankara İli, Sincan İlçesi, Temelli/Türkobası Mahallesi, 115 ada 87 parselde bulunan taşınmazda Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında; davalıTAHSİN ACAR'a,

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizin yetersiz olduğu gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından 18/02/2026 tarihli keşif ile bilirkişiler tarafından Ankara İli, Sincan İlçesi, Temelli/Türkobası Mahallesi, 115 ada 87 parsel sayılı arsa niteliğindeki taşınmazın rıza-en paylaşımı veya aynen taksimi mümkün olmadığı, taşınmazın dava tarihi itibariyle değerinin 7.363.520,04 TL olduğu, hissedarlara düşen hisse oran ve bedellerini gösterir tevzi tablosu mevcut bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK m.281/(1) gereğince; bilirkişi raporuna karşı itirazlarınızı iki haftalık süre içerisinde sunmanız gerektiği ve bu sürenin yasa gereği hak düşürücü süre olduğu ilanen tebliğ olunur. 12/03/2026