T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2025/4842 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/4842 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Ankara İl, Etimesgut İlçe, BAĞLICA Mahalle/Köy, 46785 Ada, 4 Parsel, 3. Normal Kat 7 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmıştır.Daire fiili durumu itibarı ile;4 oda, salon, mutfak, tuvalet, banyo, ebeveyn banyosu, giysi odası, çamaşır odası, kiler, antre ve balkondan oluşmaktadır. 2. bodrum katta da depo eklentisi vardır. Dairenin brüt alanı yaklaşık 188,16 m² dir.5,84 m² alanlı da depo eklentisi vardır.Net alanı ise yaklaşık 130,78 m² dir.

Adresi: Bağlıca Mahallesi, 1188. Sokak, Matris Prizma Apartmanı, No: 3/72 Etimesgut

Yüzölçümü: 4.547,00 m2 Arsa Payı : 196/4547

İmar Durumu: 1/1000 ölçekli imar planına göre emsal:0,70 ve yükseklik en çok 18 kat olacak şekilde konut yapılaşmasına müsaadeli olduğu, taşınmazın bulunduğu parsele ait plan çalışması ve değişikliği yoktur.

Kıymeti: 7.050.000,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 01/10/2025 - 11:35

Bitiş Tarih ve Saati: 08/10/2025 - 11:35

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 29/10/2025 - 11:35

Bitiş Tarih ve Saati: 05/11/2025 - 11:35

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.