T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2025/3349 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/3349 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERYAMAN Mahalle/Köy, A3 BLOK 3. KAT 5NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM Mevkii, 17465 Ada, 1 Parsel, 5 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Ana taşınmaz 5 adet bloktan oluşmaktadır. Taşınmaz kiracı tarafından kullanılmaktadır.Fiili durumu meskendir.

Adresi: Şehit Osman Avcı Mahallesi (Tapuda Eryaman), Mahallesi 59.SokakDemirer Apartmanı A3-3.BlokNo:2 Daire No:5 Etimesgut /Ankara Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü: 8.344,00 m2

Arsa Payı: 8663/1532008

İmar Durumu: Var

Kıymeti: 4.200.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer: Tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/10/2025 - 13:42

Bitiş Tarih ve Saati: 27/10/2025 - 13:42

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 17/11/2025 - 13:42

Bitiş Tarih ve Saati: 24/11/2025 - 13:42

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.