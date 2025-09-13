T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2025/1325 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1325 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Ankara İl, Etimesgut İlçe, 30 AĞUSTOS Mahalle/Köy, 3. KAT 5 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM Mevkii, 45546 Ada, 9 Parsel, 5 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM sayılı Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır.

Adresi: 30 Ağustos Mahallesi, Şht. Yalçın Çelik Sk., No: 9/5 Etimesgut/Ankara

Yüzölçümü: 459 m2

Arsa Payı: 2240/12852

İmar Durumu: İnşaat tarzı Etimesgut Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kalmakta, Blok Nizam, 4 Kat, Konut imarlıdır. Çekme mesafesi yoldan 5m, komşu parselden 3m dir.

Kıymeti: 5.000.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer: Tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 23/10/2025 - 10:55

Bitiş Tarih ve Saati: 30/10/2025 - 10:55

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/11/2025 - 10:55

Bitiş Tarih ve Saati: 27/11/2025 - 10:55

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.