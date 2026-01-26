T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ANKARA BATIİCRA DAİRESİ

2025/6003 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6003 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, YENİKENT MENDERES Mahalle/Köy, MÜSLÜMKÖPRÜSÜ Mevkii, 688 Ada, 1 Parsel, B BLOK 5.KAT 20 NOLU Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Projesine ve yerinde yapılan ölçüm ve incelemelere göre salon, 3 oda, mutfak, antre, hol, banyo, wc, 2 balkon hacimlerinden meydana gelmekte olup net balkonsuz 85m2+20m2 balkon (brüt 125m2) kullanım alanlıdır.

Adresi: Menderes Mah 780. Sk. No:2B/20 Sincan / ANKARA

Yüzölçümü: 7.664,00 m2

Arsa Payı : 56/7664

İmar Durumu: Sincan Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kalmakta, Ayrık Nizam, Muadil İnşaat Alanı: 14.494,05m2, Hmas:12 Kat, Konut Alanı imarlıdır. Çekme mesafesi tüm cephelerden 5m dir.

Kıymeti: 4.250.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: İpotek şerhi bulunmakta olup, tüm şerhler tapu kaydındaki gibi olup, dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 10:55 / Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 10:55

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 10:55 / Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 10:55

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Ankara İl, Etimesgut İlçe, ELVAN Mahalle/Köy, 46115 Ada, 10 Parsel, 7.KAT 31 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Projesine ve yerinde yapılan ölçüm ve incelemelere göre salon, 4 oda, mutfak, antre, hol, banyo, soyunma, duş, çamaşır odası, 2 balkon hacimlerinden meydana gelmekte olup net balkonsuz 100m2+39m2 balkon (brüt 164m2) kullanım alanlıdır.

Adresi: Ahi Mesut Mah 1872.Cad Park Arya No:3/31 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü: 4.501,00 m2

Arsa Payı: 99/4501

İmar Durumu: Etimesgut Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kalmakta, Ayrık Nizam, E: 1.25, Hmax:12 Kat, Konut Alanı imarlıdır. Çekme mesafesi ön ve arka cepheden 10, komşu parsellerden 5m dir.

Kıymeti: 7.200.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: İpotek ve muhtelif haciz şerhleri bulunmakta olup tüm şerhler tapu kaydındaki gibi ve dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 11:55 / Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 11:55

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 11:55 / Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 11:55

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Ankara İl, Etimesgut İlçe, ELVAN Mahalle/Köy, 46115 Ada, 10 Parsel, 1.KAT 6 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın her iki hissedarına ait 1/2'şer hissesi de satışa çıkartılmış olup, tam hissesi satılacaktır. Projesine ve yerinde yapılan ölçüm ve incelemelere göre salon, 4 oda, mutfak, antre, hol, banyo, soyunma, duş, çamaşır odası, 2 balkon hacimlerinden meydana gelmekte olup net balkonsuz 100m2+39m2 balkon (brüt 164m2) kullanım alanlıdır.

Adresi: Ahi Mesut Mah. 1872.Cad. Park Arya No:3/6 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü: 4.501,00 m2

Arsa Payı: 99/4501

İmar Durumu: Etimesgut Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kalmakta, Ayrık Nizam, E: 1.25, Hmax:12 Kat, Konut Alanı imarlıdır. Çekme mesafesi ön ve arka cepheden 10, komşu parsellerden 5m dir.

Kıymeti: 7.000.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: İpotek ve muhtelif haciz şerhleri bulunmakta olup tüm şerhler tapu kaydındaki gibi ve dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 13:55 / Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 13:55

-------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 13:55 / Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 13:55

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.