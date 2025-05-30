T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN SATIŞI

Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATIİCRA DAİRESİ

2024/46402 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/46402 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ELVAN Mahalle/Köy, 46080 Ada, 3 Parsel, A Blok 11. Kat 46 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmıştır. Taşınmaz projesine göre; 114 m² net, 167 m² brüt kullanım alanına sahiptir.Taşınmaz fiili duruma göre; 132 m² net, 167 m² brüt kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz yerinde 4 oda, salon, mutfak, antre-hol, banyo, wc, e.duş,giyinme odası ve 1 balkon alanlarından oluşmaktadır. Taşınmaz borçlu tarafından kullanılmaktadır. Fiili durumu meskendir.

Adresi : Süvari Mahallesi, (Tapuda Elvan Mahallesi) 1731.Cadde,Gold Serra Evleri 4A Daire No:46 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 7.782,00 m2 Arsa Payı : 9728/933840

İmar Durumu : Konut alanında, Ayrık nizam, Emsal:1,55 Hmax:12 kat olacak şekilde yapılaşmaya uygun olduğu bilgisi edinilmiştir.

Kıymeti : 5.250.000,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2025 - 11:30 - Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 11:30

2.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2025 - 11:30 - Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2025 - 11:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.