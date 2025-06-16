T.C. ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZLARIN SATIŞI

Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATISULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/66 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/66 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, PINARYAKA Mahalle/Köy, 103 Ada, 68 Parsel, Kadastro yoluna cephelidir.. Parsel kumlu-tınlı toprak yapısında, topografik olarak %4-6 eğimli, geometrik olarak dikdörtgen bir forma sahiptir. Arazi kullanım kabiliyetine göre, 2.Sınıf Kuru tarım arazisidir.

Adresi : 103 Ada 68 Parsel Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 5.969,59 m2

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 1.014.830,30 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 10:03 - Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2025 - 10:03

2.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2025 - 10:03 - Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2025 - 10:03

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, PINARYAKA Mahalle/Köy, 104 Ada, 48 Parsel, Kadastro yoluna cepheli değildir. Parsel kumlu-tınlı toprak yapısında, topografik olarak %8-10 eğimli, geometrik olarak çokgen bir forma sahiptir. üzerinde kendiliğinden yetişmiş orman ağaççıkları bulunmakta olup, Arazi kullanım kabiliyetine göre, 3.Sınıf Kuru tarım arazisidir.

Adresi : Pınaryaka Mahallesi 104/48 Ayaş Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 11.135,16 m2

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 1.224.867,60 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 11:04 - Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2025 - 11:04

2.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2025 - 11:04 - Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2025 - 11:04

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, PINARYAKA Mahalle/Köy, 109 Ada, 55 Parsel, Kadastro yoluna cepheli değildir. Parsel kumlu-tınlı toprak yapısında, topografik olarak %8-10 eğimli, geometrik olarak çokgen bir forma sahiptir. Su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta, tuzluluk, alkalilik, drenaj drenaj problemi olmayıp, orta düzey erozyon problemi bulunmaktadır.üzerinde kendiliğinden yetişmiş orman ağaççıkları bulunmakta olup Arazi kullanım kabiliyetine göre, 3.Sınıf Kuru tarım arazisidir.

Adresi : Pınaryaka Mah. 109/55 Ayaş Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 3.299,93 m2

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 362.992,30 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 12:04 - Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2025 - 12:04

2.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2025 - 12:04 - Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2025 - 12:04

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, PINARYAKA Mahalle/Köy, 107 Ada, 23 Parsel, Kadastro yoluna cepheli değildir. Parsel kumlu-tınlı toprak yapısında, topografik olarak %8-10 eğimli, geometrik olarak çokgen bir forma sahiptir. Su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta, tuzluluk, alkalilik, drenaj drenaj problemi olmayıp, orta düzey erozyon problemi bulunmaktadır. üzerinde kendiliğinden yetişmiş orman ağaççıkları bulunmakta olup Arazi kullanım kabiliyetine göre, 3.Sınıf Kuru tarım arazisidir.

Adresi : Pınaryaka Mah. 107/23 Ayaş Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 2.881,53 m2

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 316.968,30 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 13:31 - Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2025 - 13:31

2.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2025 - 13:31 - Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2025 - 13:31

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, PINARYAKA Mahalle/Köy, 114 Ada, 85 Parsel, Kadastro yoluna cepheli değildir. Parsel kumlu-tınlı toprak yapısında, topografik olarak %5-6 eğimli, geometrik olarak düzgün olmayan dikdörtgen bir forma sahiptir. Su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta, tuzluluk, alkalilik, drenaj drenaj problemi olmayıp, orta düzey erozyon problemi bulunmaktadır. Parsel tapu kayıtlarında Bağ vasfında olmasına rağmen, bağ vasfı taşımadığı tarla olarak kullanıldığı görülmüştür. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Arazi kullanım kabiliyetine göre, 2.Sınıf Kuru tarım arazisidir.

Adresi : Pınaryaka Mah. 114/85 Ayaş Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 4.184,77 m2

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 711.410,90 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 14:31 - Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2025 - 14:31

2.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2025 - 14:31 - Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2025 - 14:31

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, PINARYAKA Mahalle/Köy, 123 Ada, 22 Parsel, Kadastro yoluna cepheli değildir.. Parsel kumlu-tınlı toprak yapısında, topografik olarak %4-6 eğimli, geometrik olarak düzgün olmayan çokgen bir forma sahiptir. Su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta, tuzluluk, alkalilik, drenaj ve erozyon problemi olmayıp, yörede yetişen tüm bitkilerin yetiştirilmesine uygun olup çevresi kadastro parselleri ile çevrilidir. üzerinde yapı ve ağaç muhtesatının bulunmadığı görülmüştür. Arazi kullanım kabiliyetine göre, 2.Sınıf Kuru tarım arazisidir.

Adresi : Pınaryaka Mah.123/22 Ayaş Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 19.661,05 m2

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 4.718.652,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2025 - 14:30 - Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2025 - 14:30

2.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2025 - 14:30 - Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2025 - 14:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.