T.C. ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ANKARA BATISULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2025/74 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/74 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ELVAN Mahalle/Köy, 45990 Ada, 5 Parsel, 9 Nolu Bağımsız Bölüm artırmaya ilişkin şartlara,satış ilanınave ayrıntılı bilirkişi raporu ile ilgili açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/74 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Adresi : Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Elvan Mah. 45990 Ada, 5 Parsel9 Numaralı BağımsızBölümün Etimesgut / ANKARA
Yüzölçümü : 105 m2
Arsa Payı : 1/58
İmar Durumu :-
Kıymeti : 4.200.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 10:03 / Bitiş Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 10:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 10:03 / Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 10:03
19/11/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.