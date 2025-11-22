T.C. ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ANKARA BATISULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/74 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/74 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ELVAN Mahalle/Köy, 45990 Ada, 5 Parsel, 9 Nolu Bağımsız Bölüm artırmaya ilişkin şartlara,satış ilanınave ayrıntılı bilirkişi raporu ile ilgili açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/74 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Adresi : Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Elvan Mah. 45990 Ada, 5 Parsel9 Numaralı BağımsızBölümün Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 105 m2

Arsa Payı : 1/58

İmar Durumu :-

Kıymeti : 4.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 10:03 / Bitiş Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 10:03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 10:03 / Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 10:03

19/11/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.