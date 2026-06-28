T.C. ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/94 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/94 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, BAHÇEKAPI Mahalle/Köy, 45662 Ada, 10 Parsel, artırmaya ilişkin şartlara, satış ilanınave ayrıntılı bilirkişi raporu ile ilgili açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/94 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Adresi : 45662 Ada 10 Parsel Sayılı Taşınmaz Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 160 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 8.160.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 10:01 / Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 10:01

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 10:01 / Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 10:01

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.