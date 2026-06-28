T.C. ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/94 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/94 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, BAHÇEKAPI Mahalle/Köy, 45662 Ada, 10 Parsel, artırmaya ilişkin şartlara, satış ilanınave ayrıntılı bilirkişi raporu ile ilgili açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/94 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Adresi : 45662 Ada 10 Parsel Sayılı Taşınmaz Etimesgut / ANKARA
Yüzölçümü : 160 m2
İmar Durumu :-
Kıymeti : 8.160.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 10:01 / Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 10:01
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 10:01 / Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 10:01
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.