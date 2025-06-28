T.C. ANKARA BATIİCRA DAİRESİ TAŞINMAZ SATIŞI

Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATIİCRA DAİRESİ

2024/4379 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/4379 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ/MALIKÖY Mahalle/Köy, 170 Ada, 20 Parsel, Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmıştır. taşınmaz İdari bina ve Fabrika binasından oluşmaktadır. a) İdari Bina; Fabrika binasına bitişik durumda olup taşınmaza karşıdan bakılınca sol tarafta yer almaktadır.İdari bina projesine göre ve yerinde; zemin kat + 1. kattan oluşmaktadır. İdari bina betonarme prefabrik yapı olarak inşa edilmiştir. Dış cephe kismen kompozit malzeme ve alüminyum doğramalı giydirme cam kaplamadır. İdari bölüm toplam brüt 544 m2'dir. Fabrika Binası; Fabrika binasına tek kat ve prekast sistem betonarme yapı olarak inşa edilmiştir. Fabrika binası tek bölüm fabrika/depo bölümünden oluşmakta olup içinde ayrıca alçıpan bölmeler ile depo bölümü yapılmıştır. Zeminler vakumlu beton, duvarları sandviç paneldir. Çatısı çelik makas üzeri sandviç panel kaplıdır. Fabrika bölümü brüt 640 m2'dir. Fabrika Sahası ve Müştemilatlar;Fabrika sahası beton kaplı olup parsel etrafı dekoratif tel çit ile çevrilidir. Parsel üzerinde İdari bina + fabrika binası haricinde, 20 m2 alana sahip çelik sundurma + platform, atık toplama alanı ve jenaratör sundurması bulunmaktadır. Keşif günü yapılan inceleme ve ölçümde çelik konstrüksiyondan yapılmış sundurma + platformun 20 m2, atık toplama alanının çelik konstrüksiyondan yapıldığı ve 18 m2 olduğu, yine çelik konstrüksiyondan yapılma jeneratör sundurmasının 6 m2 olduğu ölçülmüştür. Parsel içinde yaklaşık 875 saha betonu ile çevresi yaklaşık 0.30-0.50 m yüksekliğinde beton duvar üstü, 172 mt. tel çit ve tel çit kayar kapı ile çevridir. Elektrik Ekipmanları; Fabrikada normal elektrik tesisatı dışında : Monoblok beton trafo tesisatı, 25 KVA jeneratör, alarm ve kamera sistemi bulunmaktadır.Makina Ekipmanları; 1- Endüstriyel Seksiyonel Kapı. 2- Sürgülü Kapı (1) 3- Sürgülü Kapı (2) 4- Fancoil — (Dahili Havalandırma) 5- Daikin Dış Ünite (dahili Havalandırma için dış ünite) 6- Yoğuşmalı Kazan (Kalorifer sistemi ve sıcak su ) şeklindedir.İdari binanın 4/A yapı sınıfında, fabrika binası ise 2/C yapı sınıfında- Platform+sundurmanın 2/B, Atık deposunun, 2/A, jeneratör sundurmasının 1/B yapı Sınıfında,TÜM MAKİNE VE ELEKTRİK TECHİZATLARI:-Endüstriyel Seksiyonel Kapı 3000x3000 ölçülerindeki zincir aktarmalı, 380 volt akım kullanımlı, Endüstriyel Sandviç panel malzemeli, emniyet fotoselli olup motorlarının sağlam ve çalışır durumda olduğu görülmüştür 2 adet /-Alcon marka, Sürgülü Kapı (1) Dış giriş kapısı Çift kanatlı fotoselli kapının boyutları: 3400x2400 ve motor aksamının arızalı olduğu, mekanik olarak el ile açılıp kapatıldığı tespit edilmiştir. (ARIZALI ) 1 adet-/Alcon Marka, Tek Sürgülü Kapı (2) 2.kat girişi (Ayıpsız çalışır durumda Tek kanatlı sürgülü fotoselli kapı ( 100x200 ) 1 adet/-DAIKIN VRV IV Marka FANCOİL Dış Ünite Kapasite: 18 hp, Soğutma Kapasitesi: 50,4 Kw, Isıtma Kapasite: 50,4 Kw Soğutma Nem: 12,6Kv, Isıtma Nem: 12,6 KwÇalışır durumda - Klima hattında yaklaşık 30 metrelik bakır borunun hasarsız olduğu görülmüştür. 1 adet-/ DAIKIN marka, Gizli Tavan (gömme-kaset) tipi, çift borulu 9 iç ünite ve 8 kumanda paneli ile birlikte faal durumda olduğu, ayıpsız çalıştığı görülmüştür.9 adet /-BAYMAK DUOTEC 42 Yoğuşmalı Kazan Kombinin ısı ve sıcak su temini amaçlı olduğu, temiz, eksiksiz ve yıpratılmamış olduğu, çalışır durumda olduğu tespit edilmiştir. 1 adet -/Aksa JENERATÖR'ün - 25 KVA- 1 adet/ -S/Ü DAHİLİ TİP PANO'nun (4 adet) /-SAÇ PANO (TRAFO AG PANO+KOMPANZ.PANOSU'nun 1 adet/-BETON MONOBLOK KÖŞK*TRAFO'nun 1 adet-/ 60*60 LED ARMATÜR'ün (30 adet)-/ SPOT LED ARMATÜR'ün (49 Adet)/-YANGIN İHBAR SİSTEMİ'nin (komple) 1 adet- /ÇEVRE AYDINLATMA PROJEKTÖRÜ'nün (2 adet) /-ALARM SİSTEMİ'nin 1 adet -/KAMERA SİSTEMİ'nin 1 adet

Adresi : Malıköy Başkent Osb Mah. 20. Cadde No:36 Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 1.800,00 m2

İmar Durumu: Var

Kıymeti : 29.265.000,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 1- 09/03/2015 tarih 8393 yevmiye Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ne ait 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Devir ve Temlik edilemez

2- 24/10/2022 tarih 69617 yevmiye İstanbul Anadolu 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin İhtiyati Haciz Şerhi bulunmaktadır.

İhaleye katılanlar Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun ve Uygulama Yönetmeliginin tüm hükümlerini peşinen kabul etmiş sayılırlar.(Detaylı bilgi satış ilanında mevcuttur.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2025 - 10:04 - Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 10:04

2.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2025 - 10:04 - Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2025 - 10:04

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.