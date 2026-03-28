T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN
2025/1378 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1378 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Mamak İlçe, DEMİRLİBAHÇE Mahalle/Köy, 1598 Ada, 19 Parsel, ZEMİN KAT 11 NOLU DEPOLU DÜKKAN CİNSİNDEKİ TAŞINMAZIN 1/1 TAM HİSSE SATILACAKTRI.
Adresi : Ankara İli, Mamak İlçesi, Demirlibahçe Mahallesi, Gönül Sokak, Orkide Apartmanı, No:5BMamak / ANKARA
Yüzölçümü : 569,00 m2
Arsa Payı : 82/1600
İmar Durumu: Var , İnşaat tarzı Mamak Belediyesi, Demirlibahçe Mahallesi, 1598 ada, 19 parselin, yola mesafelerinin 5,00 m. ve 3,00 m. ayrık nizam, 4 katlı Konut Alanı kullanımda olduğu tespit edilmiştir.
Kıymeti : 4.900.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 10:38 / Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 10:38
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 10:38 / Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:38
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Mamak İlçe, FAHRİ KORUTÜRK Mahalle/Köy, 36639 Ada, 9 Parsel, 2. KAT 9 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM CİNSİNDEKİ TAŞINMAZIN 1/1 TAM HİSSE SATILACAKTIR.
Adresi : Ankara İli, Mamak İlçesi, Cengizhan Mahallesi (Tapuda Fahri Korutürk Mahallesi), 871 Sokak, Polat Apartmanı, No:3/9 Mamak / ANKARA
Yüzölçümü : 972,28 m2
Arsa Payı : 70/1018
İmar Durumu: Var, İnşaat tarzı Mamak Belediyesi, Fahri Korutürk Mahallesi, 36639 ada, 9 parselin, yola mesafelerinin 5,50 m. ve 3,00 m. ayrık nizam, 4 katlı Konut Alanı kullanımda olduğu tespit edilmiştir.
Kıymeti : 3.400.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 11:39 / Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 11:39
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 11:39 / Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 11:39
25/03/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.