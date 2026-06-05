T.C.ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN

2026/11 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/11 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Çankaya İlçe, DİKMEN Mahalle/Köy, 27340 Ada, 3 Parsel, 20 numaralı bağımsız bölüm Nolu Ba ... (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

Adresi : Dikmen (Keklikpınar) Mahallesi, Dikmen Caddesi, Seyir Ankara Evleri, No: 505/20 Çankaya / ANKARA

Yüzölçümü : 3.439 m2 Arsa Payı : 100/3439

İmar Durumu :Var (Müdürlüğümüz dosyasında geniş evsafı mevcuttur, Bilirkişi raporunda ve şartnamede belirtilmiştir.

Kıymeti : 17.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidirDosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri :

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 11:41 ------------------------------------------------------------ Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 11:41 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 11:41 ------------------------------------------------------------ Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 11:41

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.