T.C. ANKARA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Müdürlüğümüz Elmadağ Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde kalan 15 Temmuz Milli İrade Konaklamasız Orman Parkında Yer Alan Gelir Getirici Tesislerin İşletme Hakkının Kiraya Verilmesi İşi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile Orman Parkları Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesi uyarınca Kapalı teklif (Artırma) usulü ile ihale edilerek, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 25 ve Ek 8’inci maddesi uyarınca kiraya verilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İDARENİN:

Adresi: Birlik Mah. 555. Caddesi No:1/A Çankaya /ANKARA

Telefon ve faks numarası: 312 296 45 00 / 312 296 47 05

Elektronik posta adresi: ankaraisl@ogm.gov.tr

İHALEYE KONU ORMAN PARKININ NİTELİĞİ, YERİ VE YÜZÖLÇÜMÜ:

Niteliği İli İlçesi Köyü Mevkii Yüzölçüm Muhdesatı İşletme Hakkı

Kira Süresi Orman Ankara Pursaklar Pursaklar Manastır 22,79

Ha Tesisli Sözleşme tarihine uygun olarak 20 (yirmi)yıllık sürenin bitimiyle sona erer.

MEVCUT YAPI VE TESİSLER SIRA TESİS ADI ADET TABAN ALANI H'MAX 1 Kır Lokantası 1 250 m² 7.00 mt (2 katlı) 2 Kır Lokantası 1 250 m² 7.00 mt (2 katlı) 3 Kır Kahvesi 1 250 m² 7.00 mt (2 katlı) 4 Kır Kahvesi 1 250 m² 7.00 mt (2 katlı) 5 Spor Destek Binası 1 100 m² 3.5 mt 6 Futbol Sahası 1 25*45=1125 m² 7 Basketbol Sahası 1 26*14=336 m² 8 Büfe 3 18 3.00 mt 9 Spor Tesisi (Okçuluk Eğitimi) 1 200 m² 5.00 mt 10 Manej Alanı 1 1000 m² 11 Gözlem Kulesi 1 25 m² 8.00 mt 12 Hayvan Barınağı 1 240 m² 4.00 mt

YAPILMASI ÖNERİLEN YAPI VE TESİSLER