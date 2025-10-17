T.C. ANKARA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. ANKARA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN (Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası)

ESAS SAYISI: 2024/33 Ort. Gid. Satış

Hissedar Seyfi MEŞE (Musa oğlu) Ankara 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 18/11/2019 tarih ve 2015/33 Esas, 2019/1394 Karar sayılı ilamı ile satılmak suretiyle umuma açık ortaklığın giderilmesine karar verilen Ankara İli, Altındağ İlçesi, Meydan Mahallesi 355 ada, 29 parsele kain Bahçe ve Ahşap Dükkan vasıflı taşınmazın bilirkişilerce tanzim olunan 07/03/2024 tarihli raporu ile kıymet takdiri yaptırılmış bilirkişilerce toplam 10.584.100,00 TL kıymet takdir edilmiş, taşınmazda hissedar olarak bulunan Seyfi MEŞE'nin mernis adresinde belirtilen binanın yıkıldığı bildirilmiş, tüm araştırmalara rağmen yeni adresi bulunamadığı;Hissedar Seyfi MEŞE (55702081918 T.C. Nolu, Musa oğlu)'a ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Karar gereğince adresi tespit edilemeyen ve kendisine tebligat yapılamayan hissedar Seyfi MEŞE (Musa oğlu)'a iş bu ilanın yayımı tarihinden itibaren varsa itirazlarını 7 gün yasal süreye ilaveten l5 gün olmak üzere toplam 22 gün içinde yapmaları, itiraz edilmediği takdirde tebliğ edilmiş sayılacağı ve kesinleşeceği, 13/10/2025 tarihli satış ilanının hissedara tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.