T.C.

ANKARA13. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:2023/381

Davalı ŞTM İnşaat Emlak Turizm Reklam Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (VKN:8150476430) Mernis Adresi: Yukarı Dikmen Mahallesi 672. Sokak No:7/10 Çankaya/ANKARAMahkememizin 2023/381 esas sayılı dosyasında davacı Osman Köprülü tarafından davalı Tekin Kozan ve davalı ŞTM İnşaat Emlak Turizm Reklam Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında açılan, 11/02/2025 tarihli Ankara ili Çankaya ilçesi 27462 Ada, 1 parselde bina inşası ve diğer beton işleri için imzalanan anahtar teslim taşeron sözleşmesi nedeniyle davacı tarafından SGK'ya ödenen prim ve gecikme cezasının tahsili amacıyla ikame edilen mahkememizin 2023/381 Esas asıl ve Ankara 9. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2023/544 Esas sayılı birleşen davasında davacı vekilince sunulan 25/11/2024 tarihli ıslah dilekçesinde özetle; asıl dava yönünden, dava dilekçesinde gösterilen 100.000,00-TL'lik talebi, hiçbir suretle bilirkişi raporunun kabulü anlamına gelmemekle birlikte dava konusu alacaklar için fazlaya, faize, ek dava açmaya ve takip başlatmaya ilişkin tüm hakların saklı kalmak kaydıyla, yalnızca davalı ŞTM İnşaat Emlak Turizm Reklam Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yönünden, bilirkişi raporunda hesaplandığı üzere 575.705,43-TL'ye, birleşen dava yönünden, dava dilekçesinde gösterilen 10.000,00-TL'lik talebi, hiçbir suretle bilirkişi raporunun kabulü anlamına gelmemekle birlikte dava konusu alacaklar için fazlaya, faize, ek dava açmaya ve takip başlatmaya ilişkin tüm hakların saklı kalmak kaydıyla, yalnızca davalı ŞTM İnşaat Emlak Turizm Reklam Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yönünden, bilirkişi raporunda hesaplandığı üzere 61.567,61-TL'ye arttırdıklarını, dava konusu alacaklar için fazlaya, faize, ek dava açmaya ve takip başlatmaya ilişkin tüm hakların saklı kalmak kaydıyla; asıl dava yönünden 575.705,43-TL'nin (Tekin KOZAN yönünden dava dilekçesinde belirtilen 100.000,00-TL ile sınırlı olmak üzere), birleşen dava yönünden 61.567,61-TL'nin(Tekin KOZAN yönünden dava dilekçesinde belirtilen 10.000,00-TL ile sınırlı olmak üzere) temerrüt tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak müvekkile tevdini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara tahmilini talep etmiş olup ıslah dilekçesine karşı 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesi sunabileceği, aksi halde cevap dilekçesi sunmaktan vazgeçmiş sayılacağı hususları ile duruşmanın 01/07/2025 saat 11:25’te yapılacağı, davalı ŞTM İnşaat Emlak Turizm Reklam Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ilanen tebliğ olunur. 22/04/2025