T.C. ANTALYA 10. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
Yayınlanma 21.05.2025 00:00:00
İLANESAS NO : 2024/237 Esas
T.C. ANTALYA 10. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. ANTALYA 10. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
DAVALILAR : MUTLU TÜRKAY
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı) davasının yapılan yargılamasında;
Duruşma Günü: 11/07/2025 günü saat: 10:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, tahkikat duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
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