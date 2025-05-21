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T.C. ANTALYA 10. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

2024/237 Esas

MUTLU TÜRKAY

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı) davasının yapılan yargılamasında;

Duruşma Günü: 11/07/2025 günü saat: 10:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, tahkikat duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.



