T.C. ANTALYA 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ANTALYA 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2025/128 Esas

Konu : basın ilan İLAN

Davacı, UFUK TOĞAY ile Davalı UĞUR TOĞAY arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Tüm aramalara rağmen davalı Uğur Toğay ( TCKNO: 26086967464 ) Ali ve Döner oğlu , 28/04/1970 Ankara doğumlu, Isparta İli, Şarkikaraağaç İlçesi, Köprü Mahallesi / Köyü 37 Cilt , 58 Hane numarasında kayıtlı ) adresi tespit edilemeyip, dava dilekçesi, tensip zaptı ile ön inceleme davalıya tebliğ edilemediğinden; dava dilekçesi, tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK 317 ve devamı maddeleri uyarınca 2 HAFTALIK SÜRE içerisinde HMK 129 Maddesinde uygun olacak şekilde CEVAP DİLEKÇENİZİ sunmanız gerektiği İLANEN TEBLİĞolunur. 20.02.2026