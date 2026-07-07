T.C. ANTALYA 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ANTALYA 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/1940 Esas

İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Yönetim Planının İptali) davası nedeniyle;

Davalı 99535425068 yabancı kimlik numaralı, Vakha ve Lidia kızı/oğlu, 21/06/1993 dogumlu, TAMIRLAN MAGOMADOV ve 99343432760 yabancı kimlik numaralı, Isa ve Zina oğlu/kızı 06/08/1994 doğumlu ILIAS MAGOMADOV'a mahkememizce usulüne uygun yapılmış bir tebligat bulunmadığı, kolluk tarafından adres araştırması mümkün olmadığından tebligat yapılamamış olduğundan, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine;

Duruşma günü 25/11/2026 günü saat 10:15'de hazır bulunması veya kendini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde dava dilekçesinin duruşma gününün ve tensip zaptının kendine tebliğ edilmiş sayılacağı ve yargılamaya devam edilerek yokluğunda karar verileceği ilanen tebliğ olunur. 01.07.2026