T.C. ANTALYA 19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ANTALYA 19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO :Dosya No:2026/176, 2026/177, 2026/178, 2026/179, 2026/180, 2026/181, 2026/185, 2026/187, 2026/188, 2026/189, 2026/192, 2026/193, 2026/194, 2026/195, 2026/196, 2026/199, 2026/200, 2026/203, 2026/204, 2026/206, 2026/207, 2026/208, 2026/209, 2026/210 Esaslar



Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından;

Dosya no: 2026/206 Esas:

Taşınmaz; Antalya İli, Aksu İlçesi Karaöz Mahallesi 14686 Ada 293 parseldeDavalılar;Afife ZEHRA KALKEN, ALİ RIZA BURGAN ,AVNİ KAŞ (MÜTEVEFFA),AYŞE AKKURT, CEREN BÜŞRA KAŞ,CİHAN MERT KAŞ, FATİH KALKEN,FATMA BİLGİN ,FATMA NUR KARAKIŞ , FAZIL AHMET KALKEN , FEDEN BURGAN, HAKİME ARSLAN, HAMİDE GÜL KARAKIŞ, HATİCE KARACA, HAVVANA ÇAYAKSU (MÜTEVEFFA), HÜMEYRA KALKEN, MEHMET KARADUMAN, MEHMET KAŞ , MERYEM YAVUZ, RAMAZAN KARADUMAN, RAZİYE BOZ , SÜLEYMAN BURGAN, SÜLEYMAN DUYAN, ŞABAN AY, ŞEFİKA KAŞ, YAŞAR ZETTER, ZAHİDE YAVUZ (MÜTEVEFFA).

Dosya no: 2026/204 Esas;

Taşınmaz ;Antalya İli, Aksu İlçesi Karaöz Mahallesi 14735 Ada 249 parselde

Davalılar; CELİL KAÇAN, DÜRİYE SÜMER, OSMAN NAMAL.

Dosya no:2026/196 Esas

Taşınmaz :Antalya İli, Aksu İlçesi Karaöz Mahallesi 14624 Ada 216 parselde

Davalı: DURMUŞ ÇİVİK.

Dosya no:2026/195 ESAS

taşınmaz: Antalya İli, Aksu İlçesi Karaöz Mahallesi 14624 Ada 201 parselde

Davalılar;ALİ MORÇİÇEK, ARZU UĞRAŞ, GÜLLİZAR DUYAN, HACER ÇAKIR, İRFAN DOĞAN, SULTAN DAĞ,SÜLEYMAN MORÇİÇEK,ŞABAN DOĞAN,VELİ MORÇİÇEK, YAŞAR MORÇİÇEK, ŞABAN MORÇİÇEK (müteveffa).

Dosya no:2026/194 ESAS

Taşınmaz: Antalya İli, Aksu İlçesi Karaöz Mahallesi 14743 Ada 4 parselde

Davalılar;GÜLİZAR KAYMAZ, MEHMET KARAKIŞ.

Dosya no:2026/185 ESAS

Taşınmaz;Antalya İli, Aksu İlçesi Karaöz Mahallesi 14735 Ada 268 parsel sayılı taşınmaz

Davalı; MAHMUT TATAR.

Dosya No: 2026/176 Esas

Taşınmaz: Antalya ili, Aksu ilçesi, Karaöz mahallesi, 14788 ada 3 parselde.

Davalılar: EMİR ÇİL,HASAN EFE ÇİL, HÜLYA ÇİL BÖLÜKBAŞI,MAHMUT ÇİL, SABRİYE ÖZTUNÇ,SÜHEYLA KEZİBAN ÇİL, Kısıtlı GÜLFER İSTANBULLU, Vasi CENK İSTANBULLU, HATİCE KÜÇÜK (müteveffa ).

Dosya No: 2026/177 Esas

Taşınmaz: Antalya İli Aksu İlçesi Karaöz Mahallesi 14769 Ada 187 parselde.

Davalılar: MUSTAFA GÜLÇİÇEK, MEHMET DİNEK, HANIM ÖZKAYA, HALİL GÜLÇİÇEK, HALİL DİNEK, ELİF AYDOĞMUŞ, AYŞE KURUL, DURKADIN ÇELİK.

Dosya No: 2026/178

Taşınmaz: Antalya İli Aksu İlçesi Karaöz Mahallesi 14769 Ada 205 parselde.

Davalılar: MEHMET ALİ SELÇUKOĞLU.

Dosya No: 2026/179

Taşınmaz: Antalya İli, Aksu İlçesi Karaöz Mahallesi 14769 Ada 203 parselde.

Davalılar: ALİ YILDIRIM, GÜLAY UYSAL, GÜLSÜM İNGENÇ, İSMAİL YILDIRIM, MUSTAFA YILDIRIM,NURULLAH YILDIRIM, VEYSEL YILDIRIM.

Dosya No: 2026/180

Taşınmaz: Antalya İli Aksu İlçesi Karaöz Mahallesi 14769 Ada 207 parselde.

Davalılar: NURHAN DEMİREL, NURİ DEMİREL.

Dosya No: 2026/187

Taşınmaz:Antalya İli Aksu İlçesi Karaöz Mahallesi 14735 Ada 245 parselde.

Davalılar: AHMET OSMAN OĞUZ, FATMA OĞUZ, GÜLCAN TORUN, KÜBRA OĞUZ, OSMAN OĞUZ, ÜMMÜ BURGAN.

Dosya No: 2028/188

Taşınmaz:Antalya İli Aksu İlçesi Karaöz Mahallesi 14686 Ada 286 parselde.

Davalılar: NEZAHAT SELMA ALPALTAŞ.

Dosya No: 2026/189

Taşınmaz:Antalya İli Aksu İlçesi Karaöz Mahallesi 14732 Ada 173 parselde.

Davalılar: AKIN ÖGEN, ALİ ÖGEN, HÜSEYİN ALİ ÖGEN, MERYEM ÖGEN, RAMAZAN KARACA, SEDAT ÖGEN, VELİ AKBABA, VELİ ÖGEN.

Dosya No: 2026/199

Taşınmaz:Antalya İli Aksu İlçesi Karaöz Mahallesi 14617 Ada 30 parselde.

Davalılar: ALİ ATİK, ALİ ÇELİK, AYSUN KAYA, AYŞE ÇELİK, HÜLYA SERTBAŞ, MERYEM ÇELİK, MUHAMMETALİ ÇELİK, TAYFUN ÇELİK, TUNCAY ATİK,UMMUHAN ÇELİK, YUNUS ÇELİK,

Dosya No:2026/207

Taşınmaz:Antalya İli Aksu İlçesi Karaöz Mahallesi 14624 Ada 223 parselde.

Davalılar: ADNAN AKAN, AYŞE AKAN, AYŞEGÜL AKAN, DÖNDÜ AKAN, GÜLŞEN AKAN, MÜBERRA TEKİN, OSMAN AKAN, ÖZLEM ÇANKAYA, RAMAZAN AKAN, SONGÜL KURUBAŞ, SÜLEYMAN AKAN, ŞERİF ÇAPA.

Dosya No:2026/208

Taşınmaz:Antalya İli, Aksu İlçesi Karaöz Mahallesi 14805 Ada 2 parselde.

Davalılar: AKİF TEKELİOĞLU, ALİ TEKELİOĞLU, AYŞE TEKELİOĞLU, BİLGE ATEŞ TEKELİOĞLU,CENNET TEKELİOĞLU, EMİN TEKELİOĞLU,FATMA CAN, FATMA KANARYAOĞLU, GÜLSÜM TEKELİOĞLU,HANIM TEKELİOĞLU, HANIM ZİHNİ, HASAN AYKIN, HAVVA AYKIN, MUAMMER TEKELİOĞLU, ÖZDEMİR ÖZKAYA, RAHİME KULLEŞ, RAMAZANTEKELİOĞLU, ÜMMÜ KARA, VELİ ÖZKAYA, YASEMİN KUMRU.

Dosya No: 2026/209

Taşınmaz: Antalya İli Aksu İlçesi Karaöz Mahallesi 14769 Ada 87 parselde.

Davalılar: ABDİL DUYAN, ALİ AKSU, AVNİ KAŞ, CEREN BÜŞRA KAŞ, CİHAN MERT KAŞ, EMİNE ŞİMŞEK, FATMA NUR KARAKIŞ, HAKİME ARSLAN,HAMİDE GÜL KARAKIŞ, HASİBE KARADUMAN, HAVVANA ÇAYAKSU, LATİFE TEKİN, MEHMET KAŞ, ERYEM YAVUZ, MUSA GÖNEN, PERİHAN KÖSEMEK,RAMAZAN DUYAN, RAMAZAN GÖNEN, RAMAZAN KAYA, RAZİYE BOZ, SÜLEYMAN DUYAN, YAŞAR ZETTER, ZAHİDE YAVUZ.

Dosya no:2026/210 ESAS

Taşınmaz Antalya İli, Aksu İlçesi Karaöz Mahallesi 14597 Ada 140 parselde

Davalılar;ABBAS KÖK, ABDURRAHMAN KÖK (Osman oğlu ), ABDURRAHMAN KÖK (Yusuf Oğlu),ADEM KÖK,AHMET KÖK,AYFER AKÇAY, AYŞE ÇETİN,AYŞE DEMİRÖZ,AYŞE HATİPOĞLU,AYŞE KÖK, BADE NUR KÖK, BAKİ KÖK(Yusuf oğlu),BAKİ KÖK(Osman oğlu ),BEKİR KÖK, BEYHAN MUTİ, CEMAL ŞAHİN,CEMİLE KAŞAR, DAVUT ŞAHİN,DURKADIN KÖK,EMİNE ÇETİN,EMİNE KÜÇÜK,EMRE KÖK,EYLAM ŞAHİN,FADİME ÖÇAL,GÜLSÜM ULUSOY,HAMİDE OĞUZ, HAVVA KÖK, İLYAS KÖK,KADİR KÖK,KERİME SEREK, MEDİNE ALADOĞAN,MEHMET ALİ KÖK, MERYEM KARAY,MERYEM ÖGEN, MUSTAFA KÖK(Ali oğlu),MUSTAFA KÖK (Muhittin oğlu),MUSTAFA ŞAHİN,MUSTUL KÖK, NAZİFE ŞAHİN,ORHAN ŞAHİN,RAGIP ŞAHİN,RAMAZAN KÖK,RAMAZAN ŞAHİN,RECEP KÖK,RUKİYE İNCELER,SANİYE KAYAŞ,SELAHATTİN OKTAY,SELDA KÖK,SONER KÖK,SONGÜL OKUDAN,SÜLEYMAN KÖK,ŞABAN KÖK,ŞENAY SERTKAYA, TAHA KÖK,VEDAT OKTAY,ZELİHA TÜLEK,ZEYCAN BOZLAR.

Dosya no:2026/203 Esas

Taşınmaz: Antalya ili, Aksu ilçesi, Karaöz mahallesi, 14769 ada 179 parselde

Davalı:AYŞE DİNEK.

Dosya no:2026/200 Esas

Taşınmaz: Antalya ili, Aksu ilçesi, Karaöz mahallesi, 14617 ada 36 parselde

Davalı: KAYA AKBULUT.

Dosya no:2026/193 Esas

Taşınmaz :Antalya ili, Aksu ilçesi, Karaöz mahallesi, 14624 ada 203 parselde

Davalı : ALİ MORÇİÇEK, ARZU UĞRAŞ, GÜLLİZAR DUYAN, HACER ÇAKIR, İRFAN DOĞAN, SULTAN DAĞ, SÜLEYMAN MORÇİÇEK, ŞABAN DOĞAN, VELİ MORÇİÇEK, YAŞAR MORÇİÇEK, ŞABAN MORÇİÇEK (müteveffa).

Dosya no:2026/192 Esas

Taşınmaz; Antalya ili, Aksu ilçesi, Karaöz mahallesi, 14686 ada 1 parselde;

Davalılar; HASİBE KIZILDEMİR,HÜLYA METİN,MURAT OĞUZ,ÜMMÜ KIZILDEMİR.

Dosya no:2026/181 Esas

Taşınmaz; Antalya ili, Aksu ilçesi, Karaöz mahallesi, 14743 ada 134 parselde

Davalılar; ÖMER KULLEŞ ( müteveffa), ŞABAN KULLEŞ(müteveffa), YUSUF KULLEŞ, ZEKİ KULLEŞ aleyhine açılan Kamulaştırma davasında verilen tensip ara kararları gereğince;

Dava konusu taşınmazların davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığından ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltmeleri gerektiği, belirtilen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malı kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin hak ve sahipleri adına Vakıflar Bankası Antalya Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak mahkememize bildirmesi gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.05/06/2026