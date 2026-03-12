T.C. ANTALYA 2. ASLİYE TİC. MAHKEMESİ

T.C. ANTALYA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO : 2025/887 Esas

Davacı, NESİME AKGÜL ile Davalı, HEDEFİM TURİZM MEDİKAL TEMİZLİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. arasında mahkememizde görülmekte olan Ticari Şirket (Ortaklıktan Çıkma Veya Çıkarılmaya İlişkin) davası nedeniyle;

Mahkememizce ticaret sicil müdürlüğü dosyasında belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, belirtilen adresin mevcutta bulunmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK 317/2 maddesi uyarınca dava dilekçesi ekleri ve tensip zabtı tebligat ekinde gönderilmiş olup, tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçenizi ve eklerini mahkememize sunmanız hususu ilanen tebliğ olunur.