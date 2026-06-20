T.C. ANTALYA 3. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/533 Esas

DAVALI : ABDÜSSELAM KEPİR- TCKN: 6*********6 - Dedebaba Mah. Hanifi Hacıömer Oğlu Cad. No:5 A İç Kapı No:17 Afşin/ KAHRAMANMARAŞ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Nafaka (Nafakanın Artırımı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, binanın yıkılmış olması nedeniyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

17/09/2026 günü saat: 09:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, mazeretsiz gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda duruşma yapılacağı ve gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği ilanen tebliğ olunur.