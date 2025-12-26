T.C. ANTALYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/602 Esas

Konu : İLAN

Davacı SABRİ DURDALİ ile Davalı ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Dava konusu Antalya ili, Konyaaltı ilçesi, Aşağı Karaman Mahallesi kuzeyi 21742 ada 2 parsel güneyi yol, doğusu tescil harici kısım ve devamında 21741 ada 1 parsel, batısı tescil harici 1.529,47 m² yüzölçümlü taşınmaz ile kuzeyi 21744 ada 1 parsel, güneyi yol, doğusu ve batısı tescil harici olan 958,30 m² yüzölçümlü taşınmazın Türk Medeni Kanununun 713/1 md hükmü uyarınca lehine olağanüstü kazandırıcı zaman aşımı koşulları oluştuğundan bahisle taşınmazın adına tescili istenmekle ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememiz dosyasına hak iddia eden ve itiraz eden bulunmaz ise tescile karar verileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.30.04.2025