T.C.ANTALYA 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ANTALYA 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2025/456

KARAR NO : 2026/86

Hükümlü veya Tutuklunun kaçması suçundan Mahkememizin 2025/456 esas 2026/86 karar sayılı kararı ile 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasınakarar verildiği,Ahmet ve Yeter oğlu, 29.11.1982 doğumlu Mehmet Akyüz tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinafedebileceğine,

3- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.