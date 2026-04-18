T.C. ANTALYA 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ANTALYA 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2024/454 Esas

KARAR NO : 2026/144

Kasten yaralama suçundan Mahkememizin 03/03/2026 tarih ve 2024/454 Esas-2026/144 Karar sayılı Kararı ile TCK.nun 86/1.maddesi uyarınca 1 yıl 3 ay hapis cezasının ertelenmesine ve 2 yıl denetim süresi belirlenmesine karar verildiği, Zübeyir ve Raife kızı, 27/12/1998 doğumlu Leyla İpek tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinafedebileceğine,

3- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.