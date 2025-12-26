T.C. ANTALYA 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/25 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/25 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya ili , Konyaaltı ilçesi, Hurma Mah, 9933 ada, 8 parsel, üçüncü+çatı arası 13 nolu BB satılacaktır.Normal kat antre, salon, 2 oda, mutfak, banyo+wc, 2balkon mahallinde oluşmakta olup, çatı katta bulunan dublek katta, salon, 2 oda , mutfak, banyo+twc ve terastan oluşmaktadır. Taşınmaz 159 m² yüzölçümlü, 15/186 arsa paylıdır.

Adresi : Liman Mah. 47. Sk. Süleyman Öney Apt. No:10/13 Konyaaltı / ANTALYA

İmar Durumu :1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam 4 Kat TAKS:0.20, KAKS:0.80, İsteğe bağlı Yolboyu Ticaret Alanı (İBT) ve Konut Alanı

Kıymeti : 7.950.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 11:02

Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 11:02

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 11:02

Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 11:02

18/12/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.