T.C. ANTALYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ANTALYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2015/91 Esas

KARAR NO : 2024/110

Davalı : SÜLEYMAN ÖZGÜR

Davacı : 213- TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA

Dahili davalı Süleyman ÖZGÜR'ün adresi meçhul olduğundan,

Mahkememizden verilen 13/02/2024 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile (Red)Subut Bulmadığından karar verilmiştir. Davacı vekilince mahkeme kararı temyiz edilmiştir.

Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgili dahili davalı Süleyman ÖZGÜR'ün yasal 15 gün içinde temyiz etmediği takdirde, yapılan temyiz başvurusuna cevap vermediği takdirde dosyanın Yargıtay ilgili dairesinedair mahkememizden verilen kararın ve temyiz dilekçesinin tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 25/02/2025