T.C. ANTALYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Yayınlanma 9.02.2026 00:01:00
ESAS NO: 2023/511 Esas
ERHAN TURAY'a dava dilekçesinin tüm araştırmalara rağmen tebliğ edilemediği bu sebeple adresinin meçhul olduğu anlaşıldığından; ilan tarihten itibaren İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE içinde HMK. 126 ve 129. maddelerine uygun cevap dilekçesi düzenleyip mahkememize vermeniz, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz taktirde davacının dayandığı vakıaları inkar etmiş sayılacağınız hususu, karşı tarafın sizin muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve ilanen tebliğ olunur.
