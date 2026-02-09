Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.02.2026

T.C. ANTALYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/473 Esas

MURAT CANAN ve NERİMAN GÖKKAYA'ya tüm araştırmalara rağmen tebligat yapılamadığı, bu sebeple adresinin meçhul olduğu, bilirkişi EK raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.

