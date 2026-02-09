T.C. ANTALYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Yayınlanma 9.02.2026 00:01:00
ESAS NO: 2024/473 Esas
MURAT CANAN ve NERİMAN GÖKKAYA'ya tüm araştırmalara rağmen tebligat yapılamadığı, bu sebeple adresinin meçhul olduğu, bilirkişi EK raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02395376