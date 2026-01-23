T.C. ANTALYA 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ANTALYA 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

EsasNo: 2025/138

Karar No: 2025/701

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan sanık İbrahim Cüneyt GÖKÇE hakkında yapılan yargılama sonunda;

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11.11.2025 tarihli kararı ile TCK.158/1-f- son, 62/1, 52/2.md. gereğince, sanık hakkında3 yıl 4 ay hapis ve 1.820,00.TL.adli para cezası ile cezalandırılmasına, TCK 53/1-2-3.maddeleri gereğince, Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakmasına karar verilmiştir.

Mustafa ve Aysel oğlu, 05/01/1986 Ağrı doğumlu, Ağrı/Merkez/Geçitalan n.k.lı İbrahim Cüneyt GÖKÇE hakkında mahkememizce verilen gerekçeli karar, tebliği için sanığın savunmasında vermiş olduğu adresine tebligat çıkarıldığı, bila tebliğ iade edildiği ve sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve yeni bir adresi de tespit edilemediği anlaşılmıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28,29,30,31. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye genelinde trajı yüksek ve dağıtım yapan gazetelerden birinde, ayrıca Genel İnternet Haber SitesindeİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Gerekçeli kararın, lan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya zabıt katibine yapılacak beyanla Antalya Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf Başvuru hakkınız bulunduğu, yasal süresinde istinaf hakkınızı kullanmadığınız takdirde kararın kesinleşeceği ihtar olunur.İlanen tebligat edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 20.01.2026