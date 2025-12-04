T.C. ANTALYA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/154

KARAR NO : 2025/441

KARAR TARİHİ : 01.12.2025

Mahkememizin yukarıda sayısı yazılı dosyasında özetle, sanık Ümit CINCIK hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan 1 Yıl 6 Ay 22 Gün Hapis Cezası ile cezalandırılmasına ve yargılama giderlerinin sanıktan tahsiline karar verilmiş olupsanık Ümit CINCIK'ın ( Şaban ve Zeliha oğlu, 04/10/1999 Antalya doğumlu)adreslerine çıkartılan tebligatların iade gelmesi nedeniyle tebligatın yapılamadığı ve sanığın yeni adresini Mahkememize bildirmemesi neticesinde sanığın adresinin tespit edilememesi nedenleriyle gerekçeli karar tebliğinin yapılamadığı,

7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve devamı maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş, iş bu ilan metni ile gerekçeli kararın, son ilan tarihinden itibaren 10 gün sonra yapılmış sayılacağı ve gerekçeli karar içeriğine göre bu tarihten itibaren yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yapılacak başvuru ile istinafı kabil olmak üzere, istinaf yasa yoluna başvurulmadığı taktirde kararın kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 01.12.2025

(01.12.2025 tarihinde Antalya Adliyesi Mahkemeler Divanhanesine asılmıştır.)