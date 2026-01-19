T.C. ANTALYA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2022/256 Esas 09.01.2026
Konu: Gaiplik İlanı
ANTALYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile ALİ (OSMAN OĞLU) arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Alım Hakkından Kaynaklanan) davası nedeniyle;
Gaipliğine karar verilmesi istenilen Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Çaybaşı Mahallesi 12526 ada 5 parsel sayılı taşınmazın hissedarlarından İsmail (Mehmet oğlu), Ayşe (Mehmet kızı), Sefer(Mehmet oğlu), Kadriye (Murat kızı), Nazire (Murat kızı), Kadriye, Ümmüşen, Osman, Rukiye, Hatice (Mehmet kızı), Kadriye, Ümmüşen, Kadriye( Murat kızı), Nazire (Murat kızı), Bayram (Ömer oğlu), Ömer(Ömer oğlu), İsmail (Süleyman oğlu), Halil (Ramazan oğlu), Ömer (Ramazan oğlu), Mustafa (Ramazan oğlu), İbrahim (Ramazan oğlu), Ali (Ramazan oğlu), Ali (Ramazan oğlu), Ali (Osman oğlu), Heybeti, Hayriye ((Hasip kızı), Cemali (Hasip oğlu), Halil (Abdülhamit oğlu), Şehri ve Emine'nin yaşayıp yaşamadığı konusunda, hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde Mahkememize bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 09.01.2026