T.C. ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 12. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 12. HUKUK DAİRESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/972

KARAR NO : 2022/1644

Davacı İsmail Bakır ile davalılar Gökhan Yetük ve İbrahim Bakır arasında görülen İhalenin Feshi davası nedeniyle, davalı İbrahim Bakır ın adresi tespit edilemediğinden 22.06.2022 tarihli dairemiz ilamı ile davacı İsmail Bakır tarafından temyiz yasa yoluna başvurması nedeniyle temyiz dilekçesininilanen tebliğinekarar verilmiştir.

HÜKÜM :

1- İstinaf başvurusunun HMK’nin 353/1-b-1 maddesi gereğince esastan reddine,

2- Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken 80,70 TL istinaf karar harcı peşin alındığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına,

3- İstinaf yoluna başvuru için yapılan masrafların istinaf yoluna başvuran üzerinde bırakılmasına,

4- Yatırılan istinaf gider avansının kullanılmayan kısmının istinaf yoluna başvurana iadesine,

İİK’nin 364/1 ve HMK’nin 361/1. ve 365/1 maddeleri uyarınca kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde, dairemize yahut temyiz edenin bulunduğu yer bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine veya ilk derece mahkemesine verilebilecek dilekçe ile Yargıtay ilgili hukuk dairesinde temyiz kanun yolu açık olmak üzere 22.06.2022 tarihi oy birliğiyle karar ile davacı İsmail Bakır 'ın 18.07.2022 tarihli temyiz dilekçesinin tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 17/02/2026