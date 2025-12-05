T.C. ANTALYA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ANTALYA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN

2024/417 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/417 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Aksu İlçe, HACICELİLLER Mahalle/Köy, 3019 Parsel, - Nolu Bağımsız Bölüm TAŞINMAZIN YERİ ...

Adresi : Hacıaliler Mahallesi 3019 Parsel Aksu/Antalya Aksu / Antalya/ ANTALYA

Yüzölçümü : 7.262,00 m2

Kıymeti : 43.274.756,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir. Elektronik satış portalından görülebilir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 10:26 / Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 10:26

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 10:26 / Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 10:26

28/11/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.