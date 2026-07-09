T.C. ANTALYA GENEL İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ANTALYA GENEL İCRA DAİRESİ

2025/101751 ESAS

«ANONİM ŞİRKET HİSSE PAYI SATIŞ İLANI»

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraesatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/101751 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 26.099.766,53 TL 6000 Taşınır A**ur Lu***ark Makine ve Turistik Tesis İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi «Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı No:4 Konyaaltı/ANTALYA» adresinde faaliyet gösteren 01.07.1997 kuruluş tarihli 25977/27902 sicil numaralı, 31/12/2025 tarihlinet aktif toplamın139.198.754,84 TL olan şirketteki borçluya ait6000 adet pay «hisse payı» «Şirketin 2025 yılı bilançosu ekli bilirkişi raporunda gösterilmiştir»

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/08/2026-10:33 Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2026-10:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/09/2026-10:33 Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026-10:33

02/07/2026 (İİK m.114/4)