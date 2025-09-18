T.C. ARDAHAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ARDAHAN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2024/316 KARAR NO: 2024/ 763

Sanık Sanık Georgıos GKOROUCHTSIDIS'un üzerine atılı Eşyayı Gümrük İşlemlerine Tabi Tutmaksızın Ülkeye Sokmak suçunu işlediği sabit olmakla fiil ve eylemine uyan, 5607 sayılı yasanın 3/1. 1. cümle maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği zaman ve yer, suç konusu eşyaların sayı ve değer olarak vehamet arz etmemesi ve failin suç kastı nazara alınarak neticeten 3.000,00 TL hapisten çevrili adli para cezası ve 20,00 tl doğrudan adli para cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur 15.09.2025