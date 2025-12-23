T.C. ARTVİN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ARTVİN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/110 Esas

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında; Artvin ili, Ardanuç İlçesi Geçitli köyü hudutlarında bulunan ve davalıya ait olduğu tespit edilen 1.639,73 m² büyüklüğündeki 143 ada 33 parsel nolu taşınmazın 1.078,07 m²'lik bölümünün kamulaştırma bedelinin tespitine, Yatırılacak bedel karşılığında dava konusu taşınmazın kamulaştırılan kısımlarının Karayolları Genel Müdürlüğü adına yol olarak tapudan terkinine, taşınmazın, devrinin, ferağının ve temlikinin önlenmesi için Kamulaştırma Kanununun 31/b maddesi gereğince tapuda üzerine şerh konulmasına, mahkemece verilecek kararda tapu kütüğündeki beyan, hak, haciz, ipotek ve diğer takyidat sahiplerinin de dikkate alınmasına, Tahsilat Genel Tebliği seri A sıra no:1 birinci kısım ikinci bölüm 5 nolu amme alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemler ile işlem yapanların sorumlulukları başlıklı maddesinin 1.1. bendi uyarınca kamulaştırma bedeli ödenirken, davalıya ait varsa vergi borcunun mahsu edilmesine, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalıdan tahsili ile davacı idareye verilmesini talep etmiştir.

Dahili davalı Neriman AKSAKAL, T.C. Kimlik No. 31072023604,Artvin ili, Ardanuç ilçesi, Geçitli mah/köy, 19 Cilt, 11 Hane no, 32 BSN sırada nüfusa kayıtlı, Osman ve Fatma kızı, 10/05/1975 doğumlu, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilip, dava dilekçesi, bilirkişi raporları, tensip zaptı, duruşma zaptı ve dahili davalı dilekçesi tebliğ edilemediğinden, dava dilekçesi, bilirkişi raporları, tensip zaptı, duruşma zaptı ve dahili davalıdilekçesinin dahili davalı Neriman Aksakal'a ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 11/02/2026 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.