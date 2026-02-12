ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

1-Mülkiyeti Atakum Belediyesine ait olan aşağıda nitelikleri belirtilen 17 (Onyedi) adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif (açık artırma) usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

Kütük Ada No Parsel No Niteliği Yüzölçümü Plan kullanım kararı Muhammen Bedel(TL) Geçici Teminat(TL) İhale saati Alanlı 14945 3 Arsa 2,009.59 Konut Alanı,Ayrık Nizam, 2 Kat,TAKS=0.30 KAKS=0.70 24,115,000.00 723,450.00 14:00 Balaç 11892 7 Arsa 1,025.18 Konut Alanı,Ayrık Nizam,TAKS=0.20 E=1.50 22,554,000.00 676,620.00 14:05 Çobanözü 15330 1 Akaryakıt ve Servis İstasyonu alanı 2,813.42 Akaryakıt+LPG İstasyonu ,yençok 2 kat 180,790,000.00 5,423,700.00 14:10 İncesu 6815 4 Arsa 1,634.10 Konut Alanı,Ayrık Nizam,3 Kat,TAKS=0.25 KAKS=0.80 21,243,000.00 637,290.00 14:15 İncesu 9146 1 Arsa 1,359.32 Konut Alanı,Ayrık Nizam,2 Kat,TAKS=0.25,KAKS=0.50 11,045,000.00 331,350.00 14:20 İncesu 9147 3 Arsa 435.08 Konut Alanı,Ayrık Nizam,2 Kat,TAKS=0.25,KAKS=0.50 3,536,000.00 106,080.00 14:25 İncesu 9152 1 Arsa 1,000.00 Konut Alanı,Ayrık Nizam,2 Kat,TAKS=0.25,KAKS=0.50 8,125,000.00 243,750.00 14:30 İncesu 9152 5 Arsa 1,098.83 Konut Alanı,Ayrık Nizam,2 Kat,TAKS=0.25,KAKS=0.50 8,928,000.00 267,840.00 14:35 İncesu 14980 1 Arsa 1,058.08 Konut Alanı,Ayrık Nizam, 2 Kat,TAKS=0.25 E=0.50 8,597,000.00 257,910.00 14:40 İncesu 14980 2 Arsa 413.22 Konut Alanı,Ayrık Nizam, 2 Kat,TAKS=0.25 E=0.50 3,358,000.00 100,740.00 14:45 İncesu 14980 3 Arsa 481.99 Konut Alanı,Ayrık Nizam, 2 Kat,TAKS=0.25 E=0.50 3,917,000.00 117,510.00 14:50 İncesu 14980 4 Arsa 559.35 Konut Alanı,Ayrık Nizam, 2 Kat,TAKS=0.25 E=0.50 4,545,000.00 136,350.00 14:55 İncesu 14980 5 Arsa 594.25 Konut Alanı,Ayrık Nizam, 2 Kat,TAKS=0.25 E=0.50 4,829,000.00 144,870.00 15:00 İncesu 14980 6 Arsa 552.36 Konut Alanı,Ayrık Nizam, 2 Kat,TAKS=0.25 E=0.50 4,488,000.00 134,640.00 15:05 İncesu 14980 7 Arsa 529.15 Konut Alanı,Ayrık Nizam, 2 Kat,TAKS=0.25 E=0.50 4,300,000.00 129,000.00 15:10 İncesu 14980 8 Arsa 480.56 Konut Alanı,Ayrık Nizam, 2 Kat,TAKS=0.25 E=0.50 3,905,000.00 117,150.00 15:15 İncesu 14980 9 Arsa 434.12 Konut Alanı,Ayrık Nizam, 2 Kat,TAKS=0.25 E=0.50 3,528,000.00 105,840.00 15:20

2-İhale Atakum Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 24.02.2026 tarihinde saat 14:00’den itibaren Atakum Belediye Encümenince yapılacaktır .İhaleye katılan olmasa ikinci ihale 10.03.2026 tarihinde saat 14:00’ den itibaren Atakum Belediye Encümenince yapılacaktır

3-İhale şartnamesi Atakum Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 1.000,00-TL (Bintürklirası) ücret karşılığında satın alınabilir.

4-İhaleye çıkarılan taşınmazların muhammen satış fiyatı, geçici teminat miktarı ve ihale saati yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

5-İhalye Katılabilme şartları

a)Başvuru dilekçesi,

b)İhale şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından(okudum ibaresi bulunan) imzalanmak zorundadır )

c)Geçici teminat makbuzu ,veya süresiz teminat mektubu,

d)Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

e)Nüfus Müdürlüğünden alınmış ikametgâh Belgesi(Gerçek kişiler için)

f)Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve vergi numarası,

g)İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

h)Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza beyannamesi,

ı)Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

i)İhale yerli isteklilere (T.C vatandaşlarına) açık olacaktır.

j)Şartname alındı makbuzu.

k)Borcu yoktur belgesi.(Belediyeden alınacak)

l)Teklif mektubu,

6-İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.

7-Taşınmazların satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale şartnamesine uygun olarak hazırlayarak 26.02.2026 tarihinde saat 14:00’e kadar Atakum Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8-Taşınmazların satış bedeli, ihale kararının veya satışın uygun görüldüğünün bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde peşin olarak ödenecektir.

9-İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İLAN OLUNUR.