T.C.

AVANOS (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/43 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Avanos Sulh Hukuk Mahkemesinin Ortaklığın Giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/43 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Taşınmaz 1.143,48 m2 yüz ölçümüne sahiptir. Vasfı Bağdır. Keşif esnasında taşınmaz üzerinde 1 adet tek katlı ev ve 2 adet depo olduğu görülmüştür. Taşınmaza ulaşan kadastro yolu bulunmaktadır. Yerleşim yerlerine çok yakın konumda olup yakın çevresinde boş araziler ve bağ evleri olduğu görülmüştür. Mesken vasıflı yapının 105,50 m2 taban alanına sahip olduğu, briket duvarlı olduğu duvarlarının sıvalı ve boyalı, çatısının ahşap oturtma çatı üzeri kiremit kaplı olduğu, pencerelerinin pvc doğrama olduğu genel itibarı ile eski ve bakımsız olduğu, atıl durumda olduğu tespit edilmiştir. Depo vasıflı yapıların birbiri ile bitişik olduğu, 32,87 m2 taban alanına sahip olduğu, tuğla duvarlı olduğu, duvarlarının sıvalı ve boyalı, çatısının ahşap oturtma çatı üzeri kiremit kaplı olduğu, pencerelerinin ahşap doğrama olduğu, kapılarının kırık olduğu genel itibarı ile eski ve bakımsız olduğu, atıl durumda olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Yukarı Mahalle 808 Ada 39 Parsel Avanos / NEVŞEHİR

Yüzölçümü : 1.143,48 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 2.251.234,60 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Krokisinde A, B, C harfleri ile gösterilen yapılar tescilsizdir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 11:05 - Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2025 - 11:05

2.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2025 - 11:05 - Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2025 - 11:05

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Taşınmaz 3.338,87 m2 yüz ölçümüne sahiptir. Vasfı Tarladır. Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı görülmüştür. Taşınmaza ulaşan kadastro yolu bulunmaktadır. Taşınmaz İnönü Caddesine 500 metre, Kızılırmak Nehrine 650 metre, Avanos Belediyesine 760 metre mesafededir.

Adresi : Yukarı Mahalle 685 Ada 11 Parsel Avanos / NEVŞEHİR

Yüzölçümü : 3.338,87 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 3.338.870,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 12:05 - Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2025 - 12:05

2.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2025 - 12:05 - Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2025 - 12:05

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.