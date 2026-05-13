T.C. AVANOS SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. AVANOS (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

2024/39 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/39 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Taşınmazın Nevşehir İli, Avanos İlçesi, Topaklı/Yeni Mahalle, Çalışyolu Mevkii, 208 ada 122 parselde (eski adı 208 ada 33 parsel) olduğu, 9.344,00 m2 yüzölçümüne sahip olduğu, "Arsa" niteliğinde olduğu, Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz önünden imar yolu geçmektedir. Taşınmaz Topaklı köyü muhtarlığına 1,33 km, Avanos ilçe merkezine yaklaşık 38 km mesafede olup ulaşımı kolaydır. Taşınmaz imar planı içerisinde konut gelişme alanında kalmakta ve 18.madde uygulaması yapılmamıştır, her türlü alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanabilecek konumdadır.Taşınmazın arazisi düz topoğrafyaya sahiptir. Taşınmazın bitişiğinde Kapadokya Çok Programlı Lisesi bulunmaktadır. D-260 Kayseri-Kırşehir Karayoluna cephelidir.

Adresi : Topaklı 208 Ada, 122 Parsel Avanos / NEVŞEHİR

Yüzölçümü : 9.344 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 5.606.400,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 5403 sayılı kanun kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 10:16 / Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 10:16

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 10:16 / Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 10:16

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.