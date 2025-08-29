T.C. AYDIN 1 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS: 2024/253 Esas

İLAN METNİ Mahkememizin 2024/253 Esas sayılı dosyasında davacı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından davalı Bayram ve Döndü'den olma, 1989 doğumlu Kadir Çelik (T.C. No: 58087370738) aleyhine açılan Alacak davası nedeniyle adresine çıkarılan tebligatların bila tebliğ iade edilmiş olduğu, yapılan tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediği, Tebligat Kanunu'nun 21/2 maddesi uyarınca mernis adresinin de bulunmadığı anlaşılmış olmakla dava dilekçesi ve tensip zabtının davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir. ÖN İNCELEME DURUŞMASININ 11/11/2025 GÜNÜ SAAT 10:00'A BIRAKILMASINA TENSİBEN KARAR VERİLDİ. İş bu ilanın davalı KADİR ÇELİK'E yayın tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılır. HMK'nun 139. maddesi uyarınca ön inceleme duruşmasında sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, davacı tarafın duruşmaya gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve davacının iddiasını genişletip değiştirebileceği hususu ihtar olunur. Ön İnceleme Tensip Tutanağı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.