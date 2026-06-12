T.C. AYDIN 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. AYDIN 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/434

KARAR NO : 2026/247

Sanık : Mahmut DÖVER Kanun Maddesi : TCK.191/1Sanığa Verilen Hüküm : 2 Yıl Hapis Cezası

Yukarıda özeti yazılı mahkememizin 15/04/2026 tarih, 2025/434 Esas, 2026/247 Karar sayılı ilamının tebliği için yapılan tüm aramalara rağmen sanığın bulunamadığı ve tebliğ yapılamadığı anlaşıldığından ;

Dair, CMK'nun 223/8, 267 ve 268/1, 3/c maddeleri uyarınca gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 HAFTA İÇERİSİNDE mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilmesi ve hakime onaylatılması suretiyle (başka suçtan cezaevinde bulunan sanığın ayrıca CMK'nun 263 maddesi uyarınca sanığın cezaevi katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek) İzmir Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yolu açık olmak üzere, mütalaaya uygun olarak verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı. (İş bu karara karşı yukarıda belirtilen şekilde ve süresinde yasal yollara başvurulmaması halinde karar kesinleştirilerek infaza verilecektir.)

Şeklinde karar verilmiş olup, Mahmut ve Zehra oğlu, 28/06/1974 Kerefeld/ALMANYA doğumlu, Dervişağa, Bünyan, Kayseri, mahalle/köy nüfusuna kayıtlı, 24019961114 TC kimlik numaralıMahmut DÖVER tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkeme kararı kendisine tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28,29,30 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLALEN TEBLİĞİNE, hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.