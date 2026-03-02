T.C. AYDIN 2. AİLE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2025/165 Esas

DAVALI CEREN IŞIK - KARAÇAY MAHALLESİ 1007 SOKAK NO: 1 K: 2 D:4 Davacı GÖKHAN IŞIK tarafından davalı CEREN IŞIK aleyhine açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) ilişkin davanın yapılan yargılamasının ara kararı gereğinde;DAVALI TC4*********0 kimlik numaralı CEREN IŞIK'a gösterilen adreste tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup; HMK.nun 147.md.si gereğince belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150'nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda devam olunacağı ilan olunur.24/02/2026