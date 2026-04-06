T.C. AYDIN 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. AYDIN 4.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No : 2025/327

Karar No : 2026/90

SANIK : BAYRAM TÜRKER, Mustafa ve Nihal oğlu, 18/09/1983 Kayseri doğumlu, Yozgat Boğazlıyan nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ : 19/10/2024

SUÇ YERİ : AYDIN/MERKEZ

KARAR TARİHİ : 20/01/2026

Mahkememizde yapılan yargılama sonunda;

Sanık Bayram Türker'in üzerine atılı ve sübut bulan Dolandırıcılık suçundan eylemine uyan TCK'nun 157/1 maddesi uyarınca takdiren 2 yıl hapis ve 500 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına,

TCK'nun 52/2 maddesi uyarınca sanığa verilen 500 gün adli para cezasının her günü takdiren 100 TL'den hesaplanarak sanığın 50.000,00 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, TCK'nın 52/4 maddesi gereğince 4 eşit taksitle birer ay aralıklarla sanıktan tahsili ile taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının infaz aşamasında 5275 Sayılı Kanunun 106/3. maddesi gereğince infaz edileceğinin sanığa ihtarına,

SANIĞIN NETİCETEN 2 YIL HAPİS VE 50.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığa kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak 5237 sayılı TCK'nun 53/1-2-3 madde fıkralarının uygulanmasına,

Sanığa verilen cezanın aynı yasanın 58. maddesi gereğince 2. Kez mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

Sanığın harcama yapılmasına sebep olduğu toplam 1.255,00 TL yargılama giderinin 5271 sayılı CMK'nın 324, 325/1-2 maddeleri uyarınca sanığa yüklenmesine,

Dair karar verilmiştir.

Karara karşı tekerrüre esas alınan ilamın 1. Kez mükerrir olduğu gerekçesiyle Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca istinaf yoluna başvurulmuştur.

Sanığın bilinen adreslerinden ulaşılamaması, yapılan adres araştırmalarının sonuçsuz kalması ve çıkartılan tebligatların iade gelmesi nedeniyle ilanen tebligat yapılması gerektiği anlaşılmakla,

HÜKÜM ÖZETİ ve İSTİNAF DİLEKÇESİ'nin yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,

İstinaf dilekçesine tebliğ edildiği tarihten itibaren 2 hafta içinde yazılı olarak cevap verilebileceği,Hüküm özetinin tebliğ edildiği tarihten itibaren 2 hafta içinde hükmü veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt kâtibine bir beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle, (cezaevinde olanlar açısından ayrıca cezaevi idaresine dilekçe ile başvurarak ya da sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi yolu ile kullanılabileceği) İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurulabileceğine, istinaf edilmemesi halinde kararın kesinleşeceği, İLANEN tebliğ olunur. 02.04.2026