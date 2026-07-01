T.C. AYDIN 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. AYDIN 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı :2025/662 Esas 13.04.2026

Davacı, SABAHATTİN KÜÇÜK ile Davalılar, AYDIN KÜÇÜK, ÇETİN ÜNAL, DÜRDANE KIZILTAN, ERDİ KELEŞ, ERSİN KELEŞ, ESENGÜL ÜNAL, ESİN ATLI, GÖNÜL ÇOMAK, GÜLAY DEDEOĞLU, GÜLNUR AYDIN, GÜLSER YALÇIN, HALİT ATLI, HÜSAMETTİN KÜÇÜK, İSMAİL KÜÇÜK, MEHMET KÜÇÜK, ÖZLEM SARIAYDIN, SELDA ÇAKIR, SELİM ÜNAL, SEVGİ YEŞİLYURT, ŞENNUR ÖZKOÇ, TAHİR ÜNAL arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası nedeniyle; Mahkememizce yapılan adres araştırmasında tespit olunan ve bilinen son adresleri itibariyle T.K. 25/a usulü ile yapılan yazışmaya verilen cevapta da belirtilen adreste ikamet etmediklerinin bildirildiği Davalı Dürdane Kızıltan'a tebligat yapılamamıştır.Davacı Sabahattin Küçük vekili tarafından davalılar aleyhine ikame edilen ortaklığın giderilmesi talepli davada; Aydın İli, Efeler ilçesi, Gölhisar Mahallesi, 170 ada, 7 parsel sayılı taşınmazda miras yoluyla hissedar olan taraflar arasındaki ortaklığın giderilmesi talep edilmekle; Ahmet ve Emir Kadın kızı, 05/03/1951 doğumlu, 26485222898 T.C. Nolu DÜRDANE KIZILTAN'a, dava dilekçesi ve duruşma günü ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu itibarla; davaya cevap süresinin dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta olduğu, cevap dilekçesi ile birlikte tüm delillerin açıkça ve hangi vakıanın delili olduğu da belirtilerek bildirilmesi, elde bulunan delilerin dilekçeye eklemesi, aksi halde bu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacakları ve duruşma günü olan 08/07/2026 günü saat: 11:00'da duruşmada hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmekeri, aksi halde HMK 'nun 147. maddesi uyarınca yargılamaya yokluklarında devam olunacağı hususları, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliği olunur.