T.C. AYDIN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

T.C. AYDIN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/230

DAVACI: HAVANA E-TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

DAVALI: EFE ORGANIC BAS MED E TİC VE DAN VELİ BAYSAN

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Ticari Nitelikteki Haksız Fiilden Kaynaklanan (2918 S.K.Hariç)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilanın yayım tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren2 haftalık kesin süre içerisinde HMK 317/2 , 318'e göre cevap dilekçenizi ve delileriniz, ilk itirazlarınızı bildirmeniz. Durusma Günü: 28/04/2026 günü saat: 10:03'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.