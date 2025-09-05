T.C. AYDIN MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

AYDIN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ARSA KARŞILIĞI OKUL YAPIMI İHALESİ İLANI

(Milli Emlak Müdürlüğü)

1 NUMARALI TABLO OKULUN YAPILACAĞI TAŞINMAZIN BİLGİLERİ YAPILACAK OKULUN PROJE BİLGİLERİ SIRA NO İLİ İLÇESİ MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (M 2 ) PROJE ADI OKUL TÜRÜ DERSLİK SAYISI TİP PROJE NO TABAN ALANI (M) TOPLAM İNŞAAT ALANI (M 2 ) OKUL BİNASI ÇEVRE DÜZENLEME VE KDV DAHİL MALİYETİ (TL) 1 Aydın Nazilli Zafer 2093 1 7.990,22 Zafer Mahallesi Anaokulu (2093 ada 1 parsel) AO 4 MEB.AO.4.Z1.18x22.BT.2022 451,00 909,00 28.275.000,00

2 NUMARALI TABLO YAPILACAK OKULA KARŞILIK VERİLECEK HAZİNE TAŞINMAZI SIRA NO İLİ İLÇESİ MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (M 2 ) CİNSİ İMAR DURUMU TAHMİN EDİLEN BEDELİ (TL) İhale Tarihi İhale saati Geçici Teminat (TL) 1 Aydın Nazilli Ocaklı 186 3 5.059,82 Bahçe İmar planı dışında, yerleşik alan sınırı içerisindedir. 28.962.409,68 15 Ekim 2025 Çarşamba 11:00 4.350.000,00

1- Yukarıdaki 1 no.lu tabloda proje bilgileri ile tapu bilgileri yer alan taşınmaz üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Arsa Karşılığı Okul Yapımı (AKOY) Protokolü uyarınca projesine uygun olarak anaokulu binası yaptırılmasına karşılık, 2 no.lu tabloda tapu bilgileri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazın yükleniciye devrine ilişkin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulüyle 15/10/2025 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 11:00’de arsa karşılığı okul yapımı ihalesi yapılacaktır.

2- İhale, Ramazanpaşa Mahallesi Doğu Gazi Bulvarı Maliye Sokak Efeler/AYDIN adresindeki Aydın Defterdarlığı Hizmet Binasının 3. katında bulunan Toplantı Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

3- İhalede, 2 no.lu tablo'da belirtilen inşaat karşılığı verilecek taşınmaz için belirlenmiş toplam tahmini bedel (28.962.409,68 TL) olup bu bedel üzerinden arttırılmak suretiyle teklif alınacaktır. İhale sonucu oluşan bedel ile 1 no.lu tablo'da belirtilen yapılacak okulun (altyapı, çevre tanzimi, zemin iyileştirme ve KDV dahil) toplam maliyet bedeli (28.275.000,00TL) arasında meydana gelecek farkın Hazineye nakden ve defaten peşin olarak ödenmesine müteakip sözleşme düzenlenecektir. İhaleye katılan istekli, ihaleye katılmakla Hazine lehine meydana gelen farkı kabul ederek ihaleye katılıp bu bedel üzerinden artırım teklifinde bulunacaktır.

4- Okul binası yapımı için belirlenen taşınmazın zemin ve temel etütleri, uygulama projesi ve inşaat ruhsatının alınması yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

5- Projenin uygulama süresi sözleşme tarihinden itibaren 240 (ikiyüzkırk) gündür.

6- Yüklenicinin, yer tesliminden itibaren 120 (yüzyirmi) gün içerisinde; zemin ve temel etüdünü yaptırması, tip projesi, tip projesi ve teknik şartnamesi dikkate alınarak, okul inşaatı uygulama projesini (mimari, statik, elektrik, mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlaması ve bu süre içerisinde inşaat ruhsatını alması zorunludur.

7- Geçici teminat bedeli 4.350.000,00 TL (Dörtmilyonüçyüzellibin Türk Lirası) 'dir.

8- İhale dokümanında yer alan belgeler İdarenin adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların İdarece CD ortamında hazırlanan ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil) 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) dir.

9- Sözleşme yapılmadan önce üzerinde ihale kalan istekliden, inşaat karşılığı verilecek taşınmazın tahmini bedeli olan 28.962,409,68 TL’ye artırım teklifinin eklenmesi suretiyle bulunacak ihale bedelinin % 6’sı oranında kesin teminat alınacaktır.

10- Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde, ihale bedeli üzerinden, 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için

% 0.25 (on binde yirmi beş) işlem bedeli alınacaktır.

11- İhale 4734 Sayılı Kamu ihale Kanununa tabi değildir.

12- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.

13- İnşaat karşılığı verilecek olan mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar KDV’den satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

14- İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER

a-) Yasal yerleşim yeri belgesini (ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış),

b-) Tebligat için Türkiye'de adres gösterir belgeyi (ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış),

c-) Geçici Teminata ilişkin belgeyi (geçici teminat makbuzu, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği ihale tarihinden itibaren en az 1 yıl süreli teminat mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz),

ç-) Gerçek kişilerin; aslını ibraz etmek suretiyle T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı fotokopisini veya Nüfus Kayıt Örneğini, vekaleten ihaleye katılacakların ise noter tasdikli vekaletnameyi,

d-) Tüzel kişilerin; Vergi Kimlik Numaralarını bildirmeleri, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletnameyi,

e-) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeleri,

f-) Toplam inşaat bedelinin %50’si kadar benzer iş deneyim belgesini (Yüklenici veya alt yüklenici ya da teknik personelin),

g-) Yüklenicinin toplam inşaat bedelinin en az %20’ sine tekabül eden ayni veya nakdi özkaynağı olduğunu kanıtlayan belgeleri,

ğ-) İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek isteklilerin, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, iş ortaklığı beyannamesini,

h-) İhale dokümanlarını içeren CD'nin satın alındığına dair dekontu,

en geç ihale saatine kadar Komisyona vermeleri zorunludur. Bu belgeleri ihale saatine kadar İhale Komisyonuna vermeyen gerçek ve tüzel kişiler ihaleye iştirak edemezler.

15- İhaleye posta yolu ile katılmak isteyenlerin, 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri teklif mektuplarını ihalenin başlama saatine kadar ilgili İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşacak şekilde iadeli taahhütlü posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

16- İhale ilanı https://www.milliemlak.gov.tr ve https://aydin.csb.gov.tr internet adresinden görülebilir. İLAN OLUNUR.