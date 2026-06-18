T.C. AYVALIK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2020/250 Esas

KARAR NO : 2022/272

Mahkememizde görülmekte olanMirasın Hükmen Reddi davasının yapılan açık yargılaması sonunda Ayvalık 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 22/09/2022 gün ve2020/250 E. 2022/272 K. sayılı kararı ile

Davanın KABULÜNE;

Türk Medeni Kanunu 605/2 maddesi uyarınca mirasbırakan Murat MORKAYA'nın terekesinin borca batık olduğunun TESPİTİNE,

Davacının mirası hükmen reddetmiş SAYILMASINA,

İSTİNAF yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup,iş bu hüküm dahili davalı Halil İbrahim Koca'yagerekçeli kararın tebliği yerine kaim olmak üzere, iş bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.