T.C. BABAESKİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2026/9 Esas

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Kırklareli ili, Babaeski ilçesi, Kuzuçardağı Köyü, 130 ada 10 parsel

TAŞINMAZ MALİK

KİMLİK BİLGİSİ: İLKAY ESENTÜRK-39400710240

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI: TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI ve malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı tarla vasfındaki taşınmazda kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI tarafından mahkememize 2026/9 Esas sayılarında dava açılmıştır. Bu hususta hak sahiplerinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, Açılacak davada husumetin davacı idareye yöneltilebileceği, Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi malik adına T.C. Vakıfbank Babaeski şubesi'ne yatırılacağı, Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 23/03/2026