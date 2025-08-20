T.C. BAFRA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2025/54 Esas Konu: Gaiplik İlanı

Davacı Emine AYDIN'ın, 14.01.2025 havale tarihli dava dilekçesi ile 58576357332 T.C. kimlik numaralı Turgay KAYA hakkında gaiplik kararı çıkartılmasını talep etmesi sebebiyle; SAMSUN ili, BAFRA ilçesi, KAVAKPINAR mah/köy, 10 Cilt, 7 Aile sıra no, 16 sırada nüfusa kayıtlı, FETHİ ve EMİNE oğlu/kızı, 16/05/1971 doğumlu, 58576357332 T.C. kimlik numaralı Turgay KAYA'yı bilen ve tanıyanların iş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2025/54 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, aksi takdirde 58576357332 T.C. kimlik numaralı Turgay KAYA'nın gaipliğine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 23.07.2025

HAKKINDA GAİPLİK KARARI VERİLMESİ İSTENEN:

TC KİMLİK NO: 58576357332

ADI SOYADI: TURGAY KAYA

BABA ADI: FETHİ

ANA ADI: EMİNE

DOĞUM TARİHİ: 16/05/1971

DOĞUM YERİ: BRİLAN ALMANYA