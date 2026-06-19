T.C. BAFRA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BAFRA1. SULH HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/3751 Esas

DAVALI

GÜLAY KORKMAZ

(TC: 25*******88)

ADINA

Mahkememiz nezdinde açılan ortaklığın giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar adresinizin tespit edilmediği ve yurt dışı adreslerinize yapılan tebligatların bila ikmal mahkememize iade edildiği anlaşıldığından, dava dilekçesi ve duruşma gününün tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili, dava dilekçesinde özetle; Dava konusu Samsun ili, Bafra ilçesi, Büyükcami Mahallesi, 451 ada, 7 parsel, 1,2,3,4 ve 5 nolu bağımsız bölümdeki taşınmaz üzerindeki ortaklığın aynen taksim suretiyle, mümkün olmadığı takdirde umuma açık satış suretiyle giderilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin payları oranında taraflara yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Duruşma Günü: 07.10.2026 günü saat 11:10'da yapılacak olan duruşmaya bizzat katılmanız gerektiği, duruşmaya gelmediğiniz veya davayı takip etmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği ve yokluğunuzda dava hakkında karar verilebileceği tarafınıza ilanen ihtar ve tebliğ olunur.